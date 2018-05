8 maggio 2018- 08:28 Governo: Di Maio, Mattarella sa da primo giorno nostro no a esecutivo neutrale

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente della Repubblica per la pazienza che ha avuto in questo periodo. Sono sempre stato onesto e lineare anche con il Quirinale, abbiamo spiegato con il Movimento fin dove potevamo arrivare e dove non potevamo arrivare. Noi un governo tecnico o neutrale che dir si voglia non lo votiamo, non per la proposta che farà il Presidente della Repubblica, ma perchè significherebbe portare al governo persone che non hanno una connessione con la popolazione, non sono in contatto con le esigenze principali del Paese, rischierebbero di far quadrare soltanto i conti con un effetto che potrebbe essere quello del governo Monti. Questo il Presidente della Repubblica lo sa dal primo giorno". Lo dice il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, ai microfoni di Rtl. 102.5.