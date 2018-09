22 settembre 2018- 19:43 **Governo: Di Maio, morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso**

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Qualcuno in queste ore sta facendo la morale a Rocco Casalino perché in un audio via whatsapp ha detto a due giornalisti" ma "i giornalisti che oggi hanno rilanciato questa notizia come Alessandro Sallusti e Sergio Rizzo, non hanno vocali o sms dei portavoce di Renzi, Berlusconi o di Salvini, in cui si indica la linea politica o addirittura si attacca un esponente del loro stesso partito?". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.