8 maggio 2018- 09:10 Governo: Di Maio, nessun contatto tra me e Renzi

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Non c'è stato alcun tipo di contatto tra me e Renzi". Lo assicura il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ai microfoni di Rtl 102.5. "Credo -aggiunge riferendosi alla fase di dialogo tra M5S e Pd- che in quel momento i segnali positivi arrivassero da tutte le parti del Pd e questo non lo sapevamo solo noi del Movimento, solo il presidente Fico, mi pare che fosse chiaro a tutto il mondo politico che il Pd si stava aprendo. Evidentemente, per i soliti cinismi di Renzi legati alle questioni interne del partito, ha deciso di chiudere".