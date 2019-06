11 giugno 2019- 09:31 Governo: Di Maio, 'nessuno riuscirà a mettermi contro Conte'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Nessuno riuscirà mai a mettermi contro il presidente del Consiglio che ha sempre portato avanti le battaglie alla Commissione europea. Non mi interessa andare allo scontro". Lo dice Luigi Di Maio a Rtl 102.5. "Per me -ribadisce il vicepremier- di manovra correttive non se ne deve neanche parlare".