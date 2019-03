7 marzo 2019- 15:51 Governo: Di Maio, 'non è ostile a cantieri, ha campagna mediatica contro'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "E' in atto una campagna mediatica senza precedenti che mira a costruire l'immagine di un governo ostile ai cantieri e allo sviluppo infrastrutturale del Paese: è esattamente il contrario". E' un passaggio del messaggio del vicepremier Luigi Di Maio letto dal viceministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, nel corso del convegno, in corso a Montecitorio, 'L'economia del benessere: la rivoluzione possibile'."Come ministro dello Sviluppo economico - rimarca Di Maio - non sono mai stato contro la crescita in quanto tale, nonostante così provi a dipingermi qualche oppositore politico, ma sono sempre stato un modello di crescita squilibrato, che conduce prima o dopo al crollo sotto il peso delle sue stesse contraddizioni". Un sistema economico "diseguale è anche meno predisposto alla crescita", sottolinea il vicepremier in un altro passaggio del suo messaggio.