8 marzo 2019- 16:04 Governo: Di Maio, 'non si possono mettere a rischio provvedimenti importanti'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Non si può mettere a rischio un governo e quindi mettere a rischio importanti provvedimenti come quello su Quota 100 e il reddito di cittadinanza, mettere a rischio la legittima difesa, mettere a rischio il processo in corso per cui risarcire i truffati delle banche. Ci sono decreti attuativi importantissimi che devono essere approvati. Sono motivi di preoccupazione". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.