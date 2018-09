18 settembre 2018- 18:03 Governo: Di Maio posta video su aereo per Cina, 'non è volo di Stato'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "In partenza per la Cina. In missione per le imprese italiane. Si vola con aerei di linea, ovviamente. Mai preso un volo di Stato in 3 mesi e mezzo da ministro, esattamente come vi avevo promesso". Lo scrive Luigi Di Maio su Instagram allegando un video dal volo in partenza da Fiumicino.