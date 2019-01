15 gennaio 2019- 19:59 Governo: Di Maio, 'preso in giro per boom economico ma è possibile'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Il boom economico? Io ho detto una cosa in cui credo tantissimo". Lo ha detto Luigi Di maio a Di Martedì. "Io come ministro dello Sviluppo Economico non ho solo il dovere di dire come sta l'economia ma anche come farla rialzare e siamo in un momento in cui la nuova economia digitale può essere un volano per far riprendere l'economia. Mi hanno preso in giro tutti ma è davvero assurdo".