8 gennaio 2019- 18:13 **Governo: Di Maio prossima settimana negli Usa**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - A quanto apprende l'Adnkronos, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio -oggi a Bruxelles per lavorare alla strategie per le europee del prossimo maggio- la settimana prossima dovrebbe tornare nuovamente negli States, dopo il viaggio del novembre 2017, quando ancora era candidato premier per i 5 Stelle. Il viaggio negli Usa seguirà l'evento, previsto per inizio settimana, che segnerà il ritorno in scena di Alessandro Di Battista al fianco del capo politico del Movimento.