18 settembre 2018- 21:35 Governo: Di Maio, provano a dividerci ma per ora compatti

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Si alimenta un giochino per farci dire cose diverse. Queste due forze politiche", Lega e M5S "si sono messe insieme" sulla base di un programma, "ci sono cose su cui siamo d'accordo, altre sulle quale non siamo d'accordo. Ma si sta giocando a evidenziare le cose su cui non siamo d'accordo per provare a dividerci. Ma il governo che per ora è compatto e continua a combattere". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio sul rapporto con la Lega di Matteo Salvini a Di Martedì su La7.