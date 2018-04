24 aprile 2018- 18:45 Governo: Di Maio, qualsiasi discorso con Lega si chiude qui

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - La Lega e Salvini "hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza per rispetto del loro alleato, dei loro alleati, invece di andare al governo per aiutare gli italiani. Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui". Lo dice Luigi Di Maio, dopo l'incontro del M5S con il presidente della Camera Roberto Fico.