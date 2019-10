8 ottobre 2019- 21:58 **Governo: Di Maio, 'Renzi? per me contano voti in Parlamento'**

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Che intenzioni ha Renzi? Dovete chiederlo a lui. Per quanto mi riguarda contano i voti in Parlamento". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì.