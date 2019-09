16 settembre 2019- 12:15 **Governo: Di Maio riunisce ministri e sottosegretari M5S a P.Chigi**

Roma, 16 set. (AdnKronos) - E' in corso, a quanto apprende l'Adnkronos, una riunione tra il capo politico M5S e ministro agli Affari esteri, Luigi Di Maio, e i ministri e sottosegretari del governo Conte due in quota M5S. Si tratta di una prima riunione per fare il punto in vista della nuova esperienza di governo che attende i 5 Stelle.