19 novembre 2018- 18:49 Governo: Di Maio, Salvini e Cav alleati, ma con noi ha contratto

Caserta, 19 nov. (AdnKronos) - “Loro sono alleati, noi abbiamo un contratto. Mi aspetto che si incontrino, che progettino coalizioni come noi liste per andare contro di loro”. Così Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Caserta, risponde a una domanda sull’incontro dei giorni scorsi tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.