7 maggio 2018- 15:35 Governo: Di Maio, Salvini ha scelto Berlusconi ed esecutivo di voltagabbana (2)

(AdnKronos) - "Questo è quello a cui stiamo assistendo - denuncia Di Maio - ancora una volta una scelta legata agli interessi interni alle forze politiche, da coalizioni finte nate per interessi elettorale. Le conseguenze di questo cinismo elettorale, che sono certo pagheranno", per Di Maio sono due: il "rischio di un governo tecnico, e vedremo chi lo voterà, lo dicano apertamente; la seconda conseguenza saranno le elezioni, dove sono certo che gli italiani ci sorprenderanno". Ora, accusa il capo politico del Movimento, i "partiti si assumano la responsabilità di aver pensato ai loro interessi anziché a quelli del Paese". Per Di Maio i partiti "hanno dimostrato una sola cosa, di non volere che il M5S vada al governo".