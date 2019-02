6 febbraio 2019- 18:31 Governo: Di Maio, 'Salvini non parli di cose su cui non siamo d'accordo'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo un governo formato da due forze politiche, che non sono d’accordo su alcune cose, ma sono d’accordo su tante altre. L’unica cosa che dico a Salvini è: 'Perché parlare sempre delle cose su cui non siamo d’accordo, invece di affrontare le cose su cui siamo d’accordo e andare avanti?'" Così il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista a 'Stasera Italia' su Retequattro.