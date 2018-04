23 aprile 2018- 19:28 Governo: Di Maio, Salvini non vuole governare, buona fortuna

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - "Ho capito che Salvini non vuole assumersi responsabilità di governo. Perché sinceramente non riesco proprio a capire come mai preferisca stare all'opposizione per il bene dei suoi alleati, invece di andare al Governo per il bene degli italiani". Lo scrive su Fb il capo politico del M5S Luigi Di Maio, chiudendo il 'forno' con la Lega.Il leader del Carroccio "dovrà darne conto a tutti gli imprenditori - scrive Di Maio - pensionati, professionisti, giovani che lo hanno votato per vederlo al Governo e invece ha reso il loro voto ininfluente. Non si dica che non c'ho provato fino alla fine, adesso buona fortuna". (segue)