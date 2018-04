23 aprile 2018- 19:37 Governo: Di Maio, Salvini non vuole governare, buona fortuna (2)

(AdnKronos) - "In questi giorni - spiega Di Maio sul blog - ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo. E’ cosa nota che abbiamo delle differenze programmatiche, ma è altrettanto chiaro che abbiamo tanti obbiettivi in comune che potremmo realizzare. Penso alla Legge Fornero, alla riduzione delle tasse, ai diritti dei lavoratori, alla lotta alla burocrazia, al sostegno alle famiglie e ai loro figli, alla sicurezza su tutto il territorio nazionale solo per citare i primi che mi vengono in mente. Alcuni mi hanno anche detto di aver esagerato in questo 'corteggiamento', chiamiamolo così. L’ho fatto perché era doveroso dare questa opportunità all’Italia"."L’ho fatto perché raggiungere quei risultati elencati poco fa sarebbe straordinario per il cambiamento dell’Italia. Ma dal suo comportamento ho capito che Salvini non vuole assumersi responsabilità di governo", scrive dunque Di Maio prima di liquidare il leader della Lega con un "buona fortuna". Dunque il capo politico del M5S si sofferma sull'analisi del voto in Molise. "Il centrodestra che ha vinto in Molise - per Di Maio - ha poco o nulla a che vedere con i partiti che sono oggi in Parlamento, quindi eviterei di mischiare le due cose. Io non so se ce ne rendiamo conto, ma questi stanno dicendo che, Berlusconi ha vinto col 9%, la Meloni col 4%, Salvini con l'8% e vuol fare pure il premier, e il Movimento 5 Stelle col 38,5% ha perso! Solo il MoVimento 5 Stelle mantiene sempre, ovunque e comunque la sua identità. Ed è per questo che i cittadini ci hanno premiato con oltre 11 milioni di voti".