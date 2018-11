9 novembre 2018- 11:12 Governo: Di Maio scherza con cronisti, ripetete con me 'non cade non cade'

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - "Ripeta con me: 'non cade il governo, non cade il governo'". Il vicepremier Luigi Di Maio, autodefinendosi "scaramantico", scherza con i cronisti della stampa estera all'ennesima domanda sulla tenuta del governo.