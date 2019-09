2 settembre 2019- 17:38 Governo: Di Maio, 'sì a esecutivo ma non a tutti i costi'(2)

(AdnKronos) - "Se nasce un Conte bis, nasce -spiega Di Maio- perché abbiamo nel programma di governo i temi che interessano alle persone, e non dobbiamo assolutamente approssimarli o annacquarli. Devono essere obiettivi ben precisi. Si vuole il taglio dei parlamentari, si o no? Si vogliono revocare le concessioni autostradali a quei concessionari che hanno fatto crollare il ponte Morandi? Si vuole a livello europeo chiedere maggiore spazio di bilancio per dare alle famiglie gli aiuti che servono a fare più figli? Queste sono le cose che mi interessano”.