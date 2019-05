18 maggio 2019- 17:54 Governo: Di Maio, 'spero lunedì Cdm, dl su famiglia è priorità'

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Mi auguro che lunedì ci sia il Cdm. Io come ministro del Lavoro devo portare urgentemente un decreto per avviare il processo per recuperare 1 miliardi di euro avanzato dal reddito di cittadinanza e spostarlo sulle famiglie che fanno figli in Italia perchè questa è un emergenza". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb da Carpi. E a chi gli chiede se ci sarà uno scontro nel governo su dl Di Maio per le famiglie e il decreto sicurezza bis proposto dalla Lega, il leader M5S risponde: "Io credo che non ci sia bisogno di scontro nel governo. Credo che si debbano rispettare le priorità. Per me è priorità il salario minimo, il decreto famiglie, basta con la sanità gestita dai partiti... per me va tutto bene a patto si rispettino priorità e non si pretenda di avere indagati per corruzione nel governo. Poi per me con la Lega si va d'amore e d'accordo".