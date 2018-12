11 dicembre 2018- 12:10 **Governo: Di Maio, tagliando contratto? Prima manteniamo promesse**

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Sul contratto di governo "non parlerei di tagliando: prima portiamo a casa, nel 2019, le cose importante che chiedono gli italiani, poi il resto arriverà. Ma prima manteniamo tutte le promesse che abbiamo fatto, che sono tante". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. "Nel contratto di governo - aggiunge - rimetterei tutto quel che c'è e che dobbiamo portare a casa, quel che c'è da aggiungere è legato alla società che cambia. Per me la legge, la politica, le istituzioni arrivano a normare perché la società si evolve e chiede nuove cose. L'attenzione per i rider, ad esempio, non era nel contratto perché è un tema venuto fuori nell'ultimo anno. Queste cose si evolvono continuamente ma non hanno bisogno nemmeno di essere inserite nel contratto, se vogliamo le facciamo e basta. Quindi concentriamoci sulle cose nel contratto".