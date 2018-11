2 novembre 2018- 13:42 Governo: Di Maio, taglieremo un po' di scorte

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "Come governo del cambiamento a breve taglieremo anche un po' di scorte, ne sentirete parlare... Ci stiamo lavorando come governo del cambiamento". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta Fb.