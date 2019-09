4 settembre 2019- 16:17 Governo: Di Maio trasloca, da Mise-Lavoro passa alla Farnesina (3)

(AdnKronos) - Reddito di cittadinanza e decreto dignità le sue battaglie portate avanti da vicepremier e ministro dello Sviluppo, che tuttavia non gli sono sufficienti per confermare il Movimento 5 stelle ai livelli del 2018. Anzi alle Europee del maggio scorso registra una vera e propria debacle, arretrando al 17 per cento.