3 giugno 2019- 20:41 Governo: Di Maio, 'vertice già domani, avanti su famiglie, flat tax e salario minimo'

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "Da domani stesso serve subito un vertice di governo in cui vogliamo discutere insieme: la revisione dei vincoli europei per abbassare finalmente le tasse agli italiani anche con la Flat Tax; il salario minimo orario per i lavoratori italiani; il provvedimento sugli aiuti alle famiglie che fanno figli". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, in un post in cui risponde alle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.