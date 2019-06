6 giugno 2019- 17:26 Governo: Di Maio-Salvini, 'proritario abbassare tasse per rilancio paese'

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Tra gli obiettivi da realizzare per il governo giallo-verde "l’abbassamento delle tasse", argomento che i due vicepremier considerano "prioritario per il rilancio del Paese. Servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell’economia". E' quanto si legge in una nota congiunta M5S-Lega seguita all'incontro a Palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.