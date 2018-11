23 novembre 2018- 11:20 Governo: Dipartimento politiche Ue, profili Fb oscurati non riconducibili a Savona

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "I due profili Facebook 'Savona-Rola' e 'Indietro Savona', citati oggi dalla stampa, sono stati oscurati e non erano in nessun modo riconducibili al ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona". A precisarlo in una nota è il Dipartimento per le politiche europee in merito alla presenza del ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona sui social media. Inoltre il Dipartimento precisa "che il ministro Savona non è presente in alcuna forma sui social media, tranne che per le posizioni e le affermazioni pubblicate sui social media del Dipartimento per le Politiche Europee".