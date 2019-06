13 giugno 2019- 17:46 Governo: domani a Malta vertice Paesi Sud Ue, atteso incontro Conte-Macron/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Vicenda, quest'ultima, sulla quale Conte potrebbe essere particolarmente interessato a conoscere il parere dei colleghi di Spagna e Portogallo, Pedro Sanchez e Antonio Costa, alla luce anche dell'azione che starebbe svolgendo il ministro delle Finanze portoghese e presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, per favorire un compromesso tra Ue e Italia, come già avvenne nel novembre scorso.Il presidente del Consiglio arriverà a La Valletta alle 17, quindi mezz'ora dopo avrà inizio la sessione plenaria, che proseguirà per due ore, prima delle dichiarazioni alla stampa dei sette capi di Stato e di governo previste alle 19.30. La giornata si concluderà con una cena di lavoro in programma alle 20.30.