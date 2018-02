GOVERNO: DOMANI GENTILONI AI 50 ANNI SANT'EGIDIO

9 febbraio 2018- 15:18

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interverrà domani, sabato 10 febbraio, alle 17.30 presso la basilica di San Giovanni in Laterano, alla celebrazione in occasione dei 50 anni della Comunità di Sant'Egidio. Si legge in una nota di palazzo Chigi.