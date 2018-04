17 aprile 2018- 19:57 GOVERNO: DOMANI SCELTA MATTARELLA, CASELLATI IN POLE MA ROSA SI ALLARGA/ADNKRONOS (2)

(AdnKronos) - Ad indicarlo per la Consulta, quando il Parlamento dopo vari scrutini andati a vuoto non riusciva ad eleggere tre membri per la Corte, furono proprio i Cinquestelle e alla fine risultò il più votato con 609 preferenze, frutto di un accordo tra M5S, centristi e Pd, ma senza centrodestra, che vide nominati anche Giulio Prosperetti e Augusto Barbera. Ottanta anni il prossimo maggio, laureatosi alla Sapienza nel 1961 con una tesi discussa con Massimo Severo Giannini, Modugno è uno dei principali costituzionalisti italiani. Ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento del diritto costituzionale, muovendo i primi passi alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, per poi passare a quelle di Macerata e Salerno (dove è stato anche preside) fino al rientro a Roma nel 1975 come preside della Facoltà di Scienze Politiche. Nel 1979 ha iniziato anche a insegnare alla Luiss, mentre nel 2011 è stato nominato professore emerito di diritto costituzionale alla 'Sapienza'. Per ora appare soltanto un'ipotesi lontana, che potrebbe diventare più concreta anche in una seconda fase della crisi. Si tratta infatti di capire se il Capo dello Stato decida di chiamare una personalità del genere per un incarico esplorativo o magari per una scelta che più avanti porti alla costituzione di un governo, con una chiara maggioranza politica o con una connotazione più istituzionale.