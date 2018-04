17 aprile 2018- 19:57 GOVERNO: DOMANI SCELTA MATTARELLA, CASELLATI IN POLE MA ROSA SI ALLARGA/ADNKRONOS (3)

(AdnKronos) - E nell'uno come negli altri casi ci si chiede naturalmente se il nome di Modugno possa essere quel "qualcun altro" che il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarebbe disposto ad appoggiare alla guida del governo come figura terza. Anche se il leader del Carroccio non manca poi di sottolineare che Casellati "di sicuro può fare un buon lavoro".Quasi per far intendere che al momento il centrodestra continua a ritenersi destinatario di una prima chiamata da parte del Capo dello Stato, anche nella fase di un incarico esplorativo. In quest'ottica non sarebbe comunque totalmente da escludere un ritorno in auge del nome del leghista Giancarlo Giorgetti, al quale Mattarella potrebbe rivolgersi per tentare di formare un governo che parta dal riconoscimento del centrodestra come schieramento più forte e che non sia guidato da un esponente non eletto. Condizione posta a più riprese sia da Salvini che da Di Maio.