4 settembre 2019- 17:12 Governo: don Cosimo Scordato, 'M5S-Pd più omogenei, stop accanimento Ong'

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Sono contento". A parlare con l'Adnkronos è don Cosimo Scordato, che dalla Chiesa San Francesco Saverio all'Albergheria di Palermo saluta con favoro il neonato governo giallo-rosso. Da sempre in prima linea accanto ai più deboli e alle persone in difficoltà, il rettore della chiesa dell'Albergheria vede nell'intesa fra Pd e M5S l'unione di due "gruppi più omogenei fra di loro", entrambi "attenti alle necessità dei soggetti in difficoltà". Diversamente da quanto avvenuto con la Lega. Dal Conte bis don Scordato si aspetta prima di tutto una revisione dei decreti sicurezza. "Mi auguro che adesso possano essere ridiscussi secondo le indicazioni del Presidente della Repubblica - dice - che possa cessare questo accanimento nei confronti delle Ong e che ci sia la possibilità di occuparci non solo di accoglienza ma anche del reinserimento di questi nostri fratelli che scappano da dittature, fame e guerre".