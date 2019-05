21 maggio 2019- 18:07 Governo: dubbi Quirinale su decreti, prosegue confronto

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - Il decreto legge sicurezza "è complesso e presenta dei profili che vanno approfonditi ancora". Le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'indomani della riunione del Consiglio dei ministri, dimostrano come sia ancora in salita la strada che porta all'approvazione del provvedimento fortemente sponsorizzato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Ma complicazioni analoghe investono anche il testo sulla famiglia, sostenuto invece dal Movimento Cinquestelle.Su entrambi i decreti si sono infatti accesi i fari del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ben attento in queste settimane a tenersi distante dalle polemiche elettorali, ma che naturalmente non può fare a meno di esercitare il suo ruolo di garante del rispetto delle norme costituzionali. Così nei giorni scorsi sono arrivati in maniera riservata sul tavolo di Conte i rilievi del Quirinale sui due provvedimenti in gestazione: dubbi per le multe previste per chi soccorre i migranti in mare e per la ripartizione e il rispetto delle competenze tra i vari ministeri per quanto riguarda il tema della sicurezza; perplessità sulle coperture finanziarie relativamente alla questione della famiglia.