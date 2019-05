21 maggio 2019- 18:07 Governo: dubbi Quirinale su decreti, prosegue confronto (2)

(AdnKronos) - "E' normale ascoltare il Quirinale e avere la possibilità di raccogliere tutte le valutazioni e gli approfondimenti che proverranno", ha assicurato sempre questa mattina il presidente del Consiglio. Parole spia dell'interlocuzione in corso tra i vari uffici del governo e quelli del Colle che prosegue anche in queste ore.Difficile prevedere quale sarà l'esito del confronto, visto che le considerazioni di natura tecnico-giuridica si intrecciano con quelle di carattere politico, con i due alleati di governo impegnati in un braccio di ferro in cui la posta in palio sono l'influenza che il via libera o meno dei provvedimenti potrebbe avere sul voto di domenica prossima.Questione, quest'ultima, dalla quale si tiene ben distante Mattarella, preoccupato di garantire la compatibilità dei contenuti dei decreti con le norme costituzionali, senza naturalmente interferire in minima parte su tempi e modi della loro approvazione in Consiglio dei ministri.Un atteggiamento che riflette la linea seguita in queste settimane di campagna elettorale, con il Presidente della Repubblica vigile e silenzioso rispetto al duro confronto in atto tra M5S e Lega, pronto naturalmente ad intervenire rispetto agli scenari che potrebbero aprirsi a partire dalla prossima settimana e alle conseguenze sulla stabilità del governo e più in generale sull'economia del Paese.