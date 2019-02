19 febbraio 2019- 19:09 Governo: Durigon, 'c'è accordo su decretone, fondi disabili ci sono'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - Sui nodi del cosiddetto decretone, che dovrebbe approdare lunedì in aula al Senato, "abbiamo visto gli emendamenti: tutto a posto. C'è accordo su tutto", e le proposte di modifica "in parte andranno al Senato, mentre una parte andrà alla Camera". Lo assicura il sottosegretario Claudio Durigon, lasciando la riunione con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. A chi gli domanda se ci siano fondi per i disabili, "c'è tutto", risponde prima di infilarsi in macchina.