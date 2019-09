9 settembre 2019- 20:01 Governo: D'Uva a Lega, 'poltrone? Se voto niente taglio 345 parlamentari'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Ho sentito gridare lo slogan: 'poltrona, poltrona'. Al Movimento 5 Stelle non frega molto delle poltrone, tanto che ne vogliamo tagliare 345. E un altro slogan è 'elezioni, elezioni'. Ma le due cose non stanno insieme perchè se fossimo andati alle elezioni, non avremmo potuto tagliare i parlamentari". Lo ha detto Francesco D'Uva, capogruppo M5S, durante le dichiarazioni di voto alla Camera.