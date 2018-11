3 novembre 2018- 17:25 Governo: D'Uva avanti con reddito e spazza corrotti

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - “Il contratto di governo va rispettato dalla A alla Z, su questo non ci sono dubbi. E sono certo che la pensino tutti così. ?Non arretriamo di un millimetro sul reddito di cittadinanza. Così come andiamo avanti compatti con lo spazza corrotti: chi sbaglia deve andare in galera!”. Lo scrive su Twitter Francesco D’Uva, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.