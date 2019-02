23 febbraio 2019- 18:02 Governo: D'Uva, 'fatto già tanto ma andiamo avanti con umiltà'

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "In questi mesi abbiamo ricevuto tante critiche. Abbiamo letto e sentito di tutto. La nostra risposta? L’impegno e il lavoro di squadra. A testa bassa, e con tanta umiltà, abbiamo pensato a concretizzare alcune delle promesse fatte ai cittadini. L’abbiamo fatto nel minor tempo possibile perché ci sono tante cose da cambiare nel nostro Paese e onestamente non c’è tempo da perdere". Lo scrive Francesco D'Uva, capogruppo M5S alla Camera, su Fb."Sì è vero, durante questi mesi abbiamo commesso qualche errore. Una cosa è giusto dirla: non sbaglia chi sta fermo e non prova a cambiare le cose. E noi abbiamo portato a casa provvedimenti che inizieranno a cambiare la vita di molti italiani. Penso, ad esempio, allo Spazzacorrotti, una riforma epocale della giustizia. Ma anche al taglio dei vitalizi, al risarcimento ai truffati dalle banche. Quindi penso al Reddito di Cittadinanza e a Quota 100. Misure che si rivolgono ai cittadini, ai lavoratori, ai giovani che cercano lavoro, alle persone anziane che hanno il diritto di andare in pensione dignitosamente. Poi c’è anche il Decreto Dignità che, dati alla mano, sta aumentando i contratti stabili".