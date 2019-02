23 febbraio 2019- 18:02 Governo: D'Uva, 'fatto già tanto ma andiamo avanti con umiltà' (2)

(AdnKronos) - "Abbiamo finito o risolto i problemi dell’Italia? Ovviamente no. Per questo stiamo già pianificando i prossimi provvedimenti. Intanto c’è il capitolo delle riforme costituzionali: referendum propositivo e riduzione del numero di deputati e senatori. Poi sarà la volta del taglio degli stipendi dei parlamentari. E mentre i sindacati ci attaccano ingiustamente (e inspiegabilmente) noi pensiamo a un provvedimento che finalmente darà dignità ai lavoratori: la legge sul salario minimo orario. Non nascondiamoci... in molte regioni d’Italia ci sono paghe troppo basse e spesso i lavoratori vengono sfruttati. Con il salario minimo orario proveremo a risolvere anche questo problema che i vecchi governi ci hanno lasciato in eredità. Stiamo dando il massimo e faremo di tutto per non deludervi. Grazie a tutti per il sostegno!", conclude.