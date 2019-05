30 maggio 2019- 14:03 Governo: D'Uva, 'ritorno al voto da escludere, rovina per italiani'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Un ritorno anticipato alle urne? "Assolutamente no, abbiamo tanto di quel lavoro da fare che tornare al voto vorrebbe dire non fare un dispetto, ma la rovina per gli italiani. Abbiamo un contratto e ci sono ancora tanti punti del programma da evadere, dunque bisogna andare avanti". Il voto "lo escludo e non lo auspico assolutamente". Così il capogruppo del M5S alla Camera, Francesco D'Uva, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Giuseppe Conte.