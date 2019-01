10 gennaio 2019- 20:18 Governo: è stallo, slittano reddito e quota 100, scoppia caso trivelle/Adnkronos

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - La sintesi in una sola parola: stallo. Il governo giallo verde arranca, il caso migranti -con tanto di battibecco tra Conte e Salvini - ha lasciato scorie che 'appesantiscono' il cammino della maggioranza. Così slittano reddito di cittadinanza e quota 100. Il rallentamento è dovuto al lavoro della Ragioneria dello Stato, ma sotto traccia resta il braccio di ferro sul nodo invalidi e il nervosismo tra i due alleati di governo. In giornata viene convocato un consiglio dei ministri, ma si tratta solo di intervenire su provvedimenti in scadenza: la nomina alla presidenza Consob -attesissima dopo l'annuncio di ieri del vicepremier M5S su Marcello Minenna- al momento è congelata. E a Roma si apre un nuovo fronte e parte il 'fuoco amico' dei 5 Stelle contro Matteo Salvini. Ad accendere la miccia gli spari davanti all'asilo della Magliana. "Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro Matteo Salvini. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia", twitta Virginia Raggi. Il responsabile del Viminale non ci pensa due volte su e risponde per le rime. "Ognuno faccia il suo mestiere - va giù dritto - Solo per Roma tra quelli già arrivati e quelli che stanno arrivando 250 poliziotti in più. Alla Raggi dico: occupati della pulizia delle strade, della puntualità dei mezzi pubblici, visto che c’è tanto da fare". Ma anche Di Maio non apprezza l'attacco arrivato dal Campidoglio. "Perché non si mettono attorno a un tavolo anziché twittare - sbotta il vicepremier con alcuni fedelissimi, raccontano fonti autorevoli all'Adnkronos - Le risorse per le forze dell'ordine sono in manovra e a breve arriveranno i nuovi assunti. Veniamo da 20 anni di tagli a Polizia e Carabinieri..".