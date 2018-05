9 maggio 2018- 11:08 Governo: Faraone (Pd), crisi industriali non aspettano balletti politica

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Ci sono vertenze, crisi industriali, emorragie di posti di lavoro che non aspettano le crisi di governo, i tempi della politica, i balletti dei palazzi. Da due mesi, mentre Salvini e Di Maio si autoproclamano vincitori, ma non riescono a presentare uno straccio di alleanza per governare il Paese, le tante crisi in atto stanno incancrenendosi, e il futuro dei lavoratori sta diventando sempre di più un miraggio". A scriverlo su Facebook è il senatore del Pd, Davide Faraone, aggiungendo: "Sono molto preoccupato di quello che può comportare, sulle vertenze e le scadenze in atto che il governo sta seguendo, questa lunghissima transizione post elettorale e l’ipotesi di tornare al voto, con i medesimi risultati e, quindi, con un’altra lunghissima transizione elettorale". "Ci sono 180.000 posti di lavoro a rischio da qui a dicembre, scadenza di Cigs per molti lavoratori e di queste cose non parla nessuno - sottolinea il democratico -. Spero che i lavoratori del Sud capiscano in quale cul de sac si siano andati a cacciare votando in massa 5Stelle". Tra le vertenze in bilico Faraone cita il caso del cantiere navale di Palermo. "Da tanti anni - dice - seguiamo le sorti del cantiere navale. Nell’ultima legislatura siamo riusciti a tenere in piedi l’azienda e a costringere Fincantieri a non abbandonare gli stabilimenti del sud, ma ora serve un vero rilancio. Qualche anno fa, i dipendenti diretti erano circa 600, i lavoratori dell’indotto tra 3500 e picchi di 4000. Oggi i diretti sono 421 (300 operai e 121 impiegati), indotto (più che altro si occupano di servizi), tra i 600 e i 700. E non si contano le ore di cassa integrazione che gli operai hanno dovuto sopportare nel corso degli ultimi anni".