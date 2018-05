9 maggio 2018- 11:08 Governo: Faraone (Pd), crisi industriali non aspettano balletti politica (2)

(AdnKronos) - "Un calo lento ma inesorabile dell’occupazione" sottolinea Faraone, spiegando che a Palermo "il balletto sui mancati investimenti va avanti già da troppi anni. Fincantieri deve uscire dall'ambiguità. Non vorremmo aspettasse segnali di debolezza per assenza di governo o peggio, indicazioni da governi a trazione leghista per diminuire il proprio impegno nelle regioni del meridione a favore di realtà produttive di altre zone d'Italia o, peggio, di altre zone europee o extraeuropee per aumentare la propria penetrazione commerciale in altre zone del mondo".