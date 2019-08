30 agosto 2019- 10:26 **Governo: Fdi da Conte, opposizione senza sconti contro operazione che ripugna** (2)

(AdnKronos) - "Siamo fermanente convinti -ha aggiunto Foti- che questa operazione sotto il profilo politico ripugna e allo stesso tempo che sia perfettamente legittimo da parte dell'opposizione di destra di Fratelli d'Italia una chiamata della opinione pubblica ad una protesta legittima, senza bandiere di partito, che faremo in occasione della richiesta del voto di fiducia". "Su questa iniziativa di piazza abbiamo letto dichiarazioni sconcertanti, quasi fosse un attacco alla democrazia o alle istituzioni: non è nulla di questo è soltanto una forma di legittima protesta, che è sempre stata utilizzata, che noi rivolgiamo a tutti gli elettori del centrodestra senza bandiere di partito, ma anche ai delusi sia del Partito democratico che del Movimento 5 stelle, che se in buona fede non possono altro che sentirsi gabbati dai lori rappresentanti politici, che in questo momento si mettono assieme dopo essersene detti di tutti i colori per due anni e più".