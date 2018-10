12 ottobre 2018- 17:51 Governo: Fedeli, appello Casellati totalmente condivisibile

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "L'appello della presidente Casellati a fare attenzione alle parole che 'sono come pietre' è totalmente condivisibile". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Fedeli. "E non solo -aggiunge- perché gli eccessi verbali registrati in questi giorni da parte della maggioranza nei confronti di organismi terzi possono orientare negativamente i mercati, ma perché in generale chi si occupa della 'cosa pubblica' ha il dovere della responsabilità anche nell'uso del linguaggio". "Il legittimo confronto politico, soprattutto tra chi rappresenta il popolo nelle istituzioni, non può mai degenerare in rissa. La violenza di certi toni, infatti, non danneggia solo i mercati e quindi i risparmi degli italiani, ma compromette la fondamentale coesione sociale su cui si fonda uno stato democratico".