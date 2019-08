22 agosto 2019- 17:17 Governo: Fiano,'comiziaccio Salvini, elezioni rischio politico'

Roma, 22 ago. (AdnKronos) - "Chi ha appena visto il comiziaccio di Salvini dal Quirinale, la copia di quello tenuto in Senato, non può non capire il rischio politico di elezioni immediate". Lo scrive Emanuele Fiano del Pd su twitter.