13 novembre 2018- 16:58 Governo: Fiano-Migliore, reazione sproporzionata a contestazione Salvini

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - In un'interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, primi firmatari i deputati Emanuele Fiano e Gennaro Migliore, il Pd chiede “quale sia l’opinione del ministro Salvini sui fatti accaduti durante la sua visita presso l’Università Lumsa a Roma e se non ritenga del tutto sproporzionata e immotivata la reazione degli agenti in borghese, visibile dal video pubblicato via internet, a fronte dell’età della signora, della circostanza che si trovava dall’altra parte della strada e alla luce del fatto che era in atto una contestazione chiaramente pacifica”. "E' un fatto grave, che testimonia il brutto clima che si respira nel Paese; è nelle cose che un politico possa essere applaudito o fischiato a seconda del gradimento dei cittadini, ma se ciò viene impedito come è accaduto venerdì allora è in pericolo la nostra democrazia”.