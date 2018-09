23 settembre 2018- 13:26 Governo: Fico, col Pd? Non è futuro che mi interessa ora

Roma, 23 set. (AdnKronos) - “Non è un futuro che mi può interessare in questo momento. Sono il presidente della Camera ma ho lavorato anche insieme a Mattarella e insieme alla presidente del Senato per cercare di formare una maggioranza e non andare alle elezioni". Così il presidente della Camera Roberto Fico, in un’intervista a Presadiretta che andrà in onda domani, alle 21.15 su Rai3, risponde a una domanda sulla questione di un eventuale futuro avvicinamento al Pd."Questa è la strada – ha aggiunto – che è stata trovata tramite un contratto di governo. Con il Pd in quei giorni è stato impossibile”.