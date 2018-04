23 aprile 2018- 19:01 Governo: Fico non inizierà consultazioni oggi

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - Non inizieranno questa sera le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, che ha ricevuto dal Colle il mandato esplorativo per verificare se esiste una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito democratico per costituire il governo. E' quanto trapela dagli uffici della presidenza, dove lo staff è al lavoro per definire il calendario che potrebbe essere reso noto nelle prossime ore.