9 maggio 2018- 13:01 Governo: Fioramonti (M5S), in prossime ore chissà se esce sorpresa

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Purtroppo sto imparando che la politica soprattutto in questo Paese non segue delle linearità tecniche ma dei percorsi difficili da decifrare, forse anche in queste ore: chissà che non esca una sorpresa". Lo ha detto Lorenzo Fioramonti, deputato e candidato del M5 Stelle per il dicastero dello Sviluppo economico a proposito della situazione politica intervenendo all’assemblea di Rete Imprese Italia."Il Movimento 5 Stelle ha fatto un percorso lineare, trasparente, cercando di dialogare con le altre forze, non ci siamo riusciti - ha spiegato - Ai posteri l’ardua sentenza. Io penso che i cittadini italiani abbiano potuto analizzare e valutare la situazione".Quanto alle istanze avanzate da Rete Imprese Fioramonti ha detto che il Movimento 5 Stelle "è molto in linea con il focus sulle micro e piccole imprese, sull’economia del territorio e reale che dovrebbero essere la priorità della politica, e lo era già nel programma elettorale" tuttavia ha aggiunto "sul lavoro e la riforma Fornero vorrei un dibattito aperto".